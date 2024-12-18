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Головин признался, сомневался ли по поводу приезда в сборную России из Франции

Головин признался, сомневался ли по поводу приезда в сборную России из Франции
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Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, были ли у него мысли о нецелесообразности поездок в сборную России. Александр заявил, что никогда не сомневался по этому поводу — он всегда с огромным удовольствием приезжает в национальную команду.

— Нет ли сомнений, стоит ли прилетать в сборную ради товарищеского матча?
— Никогда таких сомнений у меня не было, нет и не будет. Да, логистика непростая, но если я готов, если нет травм, то всегда с огромным удовольствием еду в сборную, когда получаю вызов. Вопроса или даже раздумий на эту тему для меня просто не существует, — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. С февраля 2022 года россияне проводят только товарищеские игры.

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