Головин признался, сомневался ли по поводу приезда в сборную России из Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, были ли у него мысли о нецелесообразности поездок в сборную России. Александр заявил, что никогда не сомневался по этому поводу — он всегда с огромным удовольствием приезжает в национальную команду.

— Нет ли сомнений, стоит ли прилетать в сборную ради товарищеского матча?

— Никогда таких сомнений у меня не было, нет и не будет. Да, логистика непростая, но если я готов, если нет травм, то всегда с огромным удовольствием еду в сборную, когда получаю вызов. Вопроса или даже раздумий на эту тему для меня просто не существует, — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. С февраля 2022 года россияне проводят только товарищеские игры.