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Владимир Газзаев рассказал, какие команды поддерживает в РПЛ и Первой лиге

Владимир Газзаев рассказал, какие команды поддерживает в РПЛ и Первой лиге
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Бывший главный тренер «Алании» и «Родины» и Владимир Газзаев рассказал, какие команды поддерживает в Российской Премьер-Лиге и Мелбет Первой лиге.

«Прежде всего, конечно, хочу сказать об «Алании», победные традиции которой заложил мой отец, нарушивший гегемонию «Спартака», и так «Алания» стала в 1995 году чемпионом России. Конечно, с большой симпатией я отношусь к ЦСКА, в котором мой отец работал на протяжении семи лет. И со своей командой вошёл в историю не только самого ЦСКА, но и всего российского футбола в связи с легендарной победой в Кубке УЕФА», — приводит слова Газзаева Metaratings.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

«Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, Первой лиги, заработав 18 очков за 21 матч.

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