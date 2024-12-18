Владимир Газзаев: отец не был против Николича в ЦСКА, но он всегда за русских тренеров

Российский футбольный тренер Владимир Газзаев рассказал, как его отец — легендарный экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев — относится к назначению Марко Николича на тренерский мостик армейцев. Владимир подчеркнул, что отец не высказывался против серба, но он всегда был за отечественных специалистов. Газзаев-младший признался, что тоже поддерживает эту позицию.

«Он никогда не говорил, что был против назначения именно Марко Николича в ЦСКА, но он всегда был за назначение своих отечественных тренеров. Считаю, это правильно, так как наш футбол находятся в изоляции, в связи с чем наш чемпионат отлучен от еврокубков», — приводит слова Владимира Газзаева Metaratings.

Напомним, ЦСКА идёт на шестом месте в нынешнем сезоне РПЛ на момент зимнего перерыва.