Сычёв: Амарал — топовый специалист. Его увольнение из «Спартака» удивило

Известный российский специалист Дмитрий Сычёв выразил непонимание по поводу увольнения Томаша Амарала из «Спартака». Португальский функционер занимал пост спортивного директора красно-белых. Сычёв считает его «топовым специалистом» по меркам чемпионата России. Дмитрий признался, что его удивило увольнение Амарала из «Спартака».

— Считаю, бывший спортивный директор красно-белых Томаш Амарал проделал очень хорошую работу. Он привёл качественных легионеров — Угальде, Барко, Маркиньоса. Лично я могу только поаплодировать Амаралу.

— То есть уход Амарала вас удивил?

— Честно говоря, да. Не знаю всей внутренней кухни, но в целом удивлён. Человек из «Бенфики» приехал, знает рынок, свою работу. По крайней мере, для российского чемпионата он был топовым специалистом, — приводит слова Дмитрия Сычёва «Российская газета».

Напомним, Амарал был уволен из «Спартака» в ноябре 2024 года. Он проработал в структуре красно-белых менее года. Московский клуб до сих пор не назначил никого на освободившееся место.