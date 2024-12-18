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Нападающий «Ростова» Комличенко рассказал, когда им интересовался «Спартак»

Нападающий «Ростова» Комличенко рассказал, когда им интересовался «Спартак»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что мог оказаться в московском «Спартаке». Красно-белые интересовались форвардом во времена, когда главным тренером команды был Олег Кононов.

— Антон Чистяков рассказал, что в 2020 году ты мог перейти в «Спартак». Было?
— Да-да, правда. Это ещё я в Чехии был. В «Спартаке» тогда Кононов был?

— В 2020-м — Тедеско.
— При Тедеско точно не было. При Кононове были какие-то разговоры. Но просто разговоры, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Николай также рассказывал, что мог перейти в ЦСКА. Трансфер был согласован, но сорвался в последний момент.

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