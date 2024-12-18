Сычёв объяснил, почему «Спартак» отказался от Кордобы

Известный экс-футболист сборной России и ряда клубов РПЛ Дмитрий Сычёв объяснил, почему московский «Спартак» прошлым летом отказался от трансфера форварда «Краснодара» Джона Кордобы. СМИ сообщали, что колумбиец потребовал у красно-белых завышенную зарплату. Сычёв заявил, что согласие «Спартака» на условия Кордобы могло бы повлечь за собой проблемы с внутренней атмосферой в команде.

«Там были какие-то запредельные финансовые запросы. Когда одному из игроков платят огромные деньги, это разлагает внутреннюю атмосферу. Те цифры, которые звучали в прессе, были космическими», — приводит слова Дмитрия Сычёва «Российская газета».