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Тренер «Челси» Мареска высказался о ситуации с положительной допинг-пробой Мудрика

Тренер «Челси» Мареска высказался о ситуации с положительной допинг-пробой Мудрика
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о футболисте команды и сборной Украины Михаиле Мудрике, в допинг-пробе которого обнаружили запрещённое вещество.

«У нас есть заявление от клуба. Добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Мы предлагаем общую поддержку. Он игрок «Челси». Это мой долг — быть в контакте с ним», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что главный тренер «синих» Энцо Мареска был в курсе ситуации и объяснял отсутствие Мудрика в составе команды в последних играх болезнью. Позже Михаил прошёл проверку на полиграфе, где заявил, что непричастен к попаданию в его организм запрещённого вещества.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний Мудрик провёл семь матчей, в которых результативными действиями не отметился. Кроме того, на его счету шесть встреч в Лиге конференций, в которых он забил три гола и оформил три результативные передачи.

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