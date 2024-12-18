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Радимов — о выборе Угальде лучшим в РПЛ в ноябре и декабре: Манфред — лидер «Спартака»

Радимов — о выборе Угальде лучшим в РПЛ в ноябре и декабре: Манфред — лидер «Спартака»
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, почему проголосовал за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде при определении лучшего игрока РПЛ по итогам ноября и декабря 2024 года.

«Тут и статистика, и то, что он лидер «Спартака» наряду с Барко. Адаптировался, раскрылся, столько голов за такой короткий срок забил, что это ещё стало рекордом», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Напомним, за ноябрь и декабрь Угальде сыграл пять матчей, в которых забил девять голов и отдал два результативных паса. Ранее он был признан лучшим игроком «Спартака» за этот же период. Помимо Угальде, на награду претендовали Максим Осипенко, «Ростов» (пять матчей, четыре гола, одна результативная передача), Мирлинд Даку, «Рубин» (пять встреч, три гола, две результативные передачи), Эсекьель Барко, «Спартак» (пять матчей, три гола, одна результативная передача) и Николай Комличенко, «Ростов» (пять встреч, два гола, три результативные передачи).

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