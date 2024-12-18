Игорь Шалимов назвал имя игрока «Спартака», который стал главным разочарованием осени

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопрос, кто является главным открытием и главным разочарованием осени в составе «Спартака».

«Открытие — Угальде. Разочарование — наверное, Антон Зиньковский. Видно, что парень нормальный, человеческие качества хорошие, есть потенциал, но не хватает умения его реализовать, не хватает злости и стремления воспользоваться своим шансом. Когда приехал Маркиньос, он не сразу получил место в основном составе, он не феерил, у Антона был шанс. Кроме того, Маркиньос — это не выдающийся игрок, которого нельзя выбить из состава в силу статуса. Маркиньос — игрок, с которым можно конкурировать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

28-летний левый вингер Антон Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 254 игровые минуты в семи встречах Российской Премьер-Лиги и 327 игровых минут в шести матчах Кубка России, где Зиньковский оформил три результативных паса.