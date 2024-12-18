Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис — о «Химках»: легко сказать, что вы банкроты, не надо будет платить

Канчельскис — о «Химках»: легко сказать, что вы банкроты, не надо будет платить
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о сложившейся ситуации в подмосковных «Химках».

«Самая большая беда в футболе, когда люди приходят в клуб и думают, что всё легко. Они не играли в футбол, поэтому не сталкивались с проблемами. Тем более в нашей стране футбол нужно любить и относиться с пониманием, что очень сложно вести футбольное хозяйство. Очень много жуликов, которых не интересует футбол, а интересуют только деньги.

Когда у нас был большой бум в 2018 году по всей стране закрылось 11 профессиональных футбольных клубов. А сейчас такое время, что может произойти что угодно. Очень легко сказать, что вы банкроты, ведь не надо будет платить никаких денег. Если ты приобретаешь клуб, должен сделать контракт с РФС, где даёшь гарантию, что команда будет существовать хотя бы пять лет, чтобы не повторялась ситуация, как с «Химками». А то спонсор пропал — и всё.

Представляете, более чем 30 футболистам основного состава «Химок», персоналу клуба, академии и людям, которые ухаживают за полем, футболистами и остальным, нужно найти новую работу. Это сколько народу! Кому-то повезёт и будет дальше двигаться в этой сфере или уйдёт в бизнес. Но таких примеров мало», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Балахнин: «Химки» — не та команда, которая что-то даёт российскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android