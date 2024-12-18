Комличенко: не знаю, почему Гончаренко от меня отказался, ни разу с ним не общался

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, какие чувства испытывал во время срыва трансфера в московский ПФК ЦСКА. Сделка была полностью согласована, но в последний момент армейский клуб отказался от Комличенко.

«Было максимально неприятно. Ощущения странные. Уже ведь договорились обо всём. Все довольны, то, что надо. И не получилось. Потом переговорили с Черчесовым. Он меня настроил на нужный лад. Тогда Черчесов в сборной был. Сказал, чтобы забыл это и настраивался на сборную. Продолжай работать, и всё.

Я с Гончаренко вообще ни разу не общался. Мы с ним заочно друг друга знаем. Знаю, что он хороший тренер, высококвалифицированный. Когда он в «Краснодаре» работал, я общался с ребятами. Все говорили, что он топ-тренер. Но лично мы не разговаривали. Я до конца не знаю, что там произошло, почему он отказался. Было и было», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.