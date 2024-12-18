Комличенко: Роналду и Пепе — суперпримеры, но таких единицы во всём футболе!

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о футболистах, который продолжают играть на высоком уровне в преклонном по спортивным меркам возрасте. 29-летний форвард признался, что на задумывался, до какого возраста сам будет играть в футбол.

— Не задумывался, до скольки лет буду играть. Недавно для себя понял: после 30 надо более ответственно относиться к своему здоровью и восстановлению. Убирать все вредные привычки. Это относится к еде, алкоголю и восстановлению. Я об этом думал и понимаю, что чем внимательнее ты будешь к этому относиться после 30, тем больше будешь играть. Мне футбол нравится, я его люблю. Хочу подольше поиграть. Чтобы продлить своё футбольное долголетие, нужно серьёзнее относиться к этим всем вещам.

— Есть примеры Роналду и Пепе, которые очень долго играют.

— Это единицы. Ты назвал одного-двух. Представь, единицы во всём футболе! Роналду и Пепе — суперпримеры! Нужно учитывать не только восстановление, но и не забывать про физиологию. Сколько футбольный бог даст, сколько здоровье будет позволять, столько и буду играть, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.