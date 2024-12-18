Адвокат Сафонова сравнил действия экс-жены Матвея в суде с ведением боевых действий

Андрей Крючков, являющийся адвокатом голкипера «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, сравнил действия экс-супруги футболиста Анастасии Казачек и её представителей в суде с ведением боевых действий.

«Для многих будет неожиданностью узнать, что материальные и финансовые возможности семьи Анастасии никак не меньше финансовых возможностей Матвея, а, возможно, и кратно превышают их. Она и не скрывает этого, так как в одном из судебных процессов сообщила, что все полученные от Матвея алименты не тратит на ребёнка, а накапливает их на отдельном счёте. Действия Анастасии в данной истории выглядят как реализация долгоиграющей стратегии боевых действий, орудием в которых она использует ребёнка», — приводит слова адвоката Сафонова «Матч ТВ».

11 декабря стало известно, что Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии. Вратарь обжаловал это решение, вынесенное в августе 2024 года, однако кассационная инстанция оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей. Отмечалось, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка. 17 декабря Хорошёвский районный суд города Москвы отклонил один из исков вратаря сборной России по футболу и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова к бывшей жене Анастасии Казачек.