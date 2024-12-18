Аморим: хочу помочь Рашфорду выйти на высший уровень
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил своё отношение к нападающему команды Маркусу Рашфорду, который ранее оказался вне заявки на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36' 1:1 Фернандеш – 88' 1:2 Диалло – 90'
«Юнайтед» нужен большой талант, а он — большой талант, так что ему просто нужно играть на высшем уровне. Это моя цель. Я просто хочу помочь Маркусу и считаю, что с ним нам лучше.
Будем пробовать разные вещи, чтобы вывести Маркуса на лучший уровень, который он показывал в прошлом», — приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Ранее СМИ писали, что «Манчестер Юнайтед» намерен продать Рашфорда уже этой зимой. После 16 туров в АПЛ клуб занимает 12-е место, заработав 22 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 декабря 2024
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:20
-
19:15
-
19:15
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:26
-
18:25
-
18:12
-
17:54
-
17:50
-
17:44
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:25
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:09
-
16:08
-
16:03
-
16:03