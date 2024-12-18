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Аморим: хочу помочь Рашфорду выйти на высший уровень

Аморим: хочу помочь Рашфорду выйти на высший уровень
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил своё отношение к нападающему команды Маркусу Рашфорду, который ранее оказался вне заявки на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Юнайтед» нужен большой талант, а он — большой талант, так что ему просто нужно играть на высшем уровне. Это моя цель. Я просто хочу помочь Маркусу и считаю, что с ним нам лучше.

Будем пробовать разные вещи, чтобы вывести Маркуса на лучший уровень, который он показывал в прошлом», — приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее СМИ писали, что «Манчестер Юнайтед» намерен продать Рашфорда уже этой зимой. После 16 туров в АПЛ клуб занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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