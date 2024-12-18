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Николай Наумов: у «Локомотива» не одноразовый взлёт, а поступательное движение вперёд

Николай Наумов: у «Локомотива» не одноразовый взлёт, а поступательное движение вперёд
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов объяснил, почему он считает железнодорожников прорывом года среди российских клубов.

«Прорывом года среди российских клубов можно назвать «Локомотив». Команда проявила себя очень хорошо. Это неожиданно, но факт. Это не одноразовый взлёт, а поступательное движение вперёд. Мне кажется, что «Локомотив» принял верный вектор развития, которому следует Галактионов. Конечно, не все российские футболисты проявляют себя во всей красе. Тот же Салтыков. Мне не очень нравится, как вписывается в игру Сарвели. Зато есть большие плюсы — посмотрите, как заиграли Батраков и Самошников», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Локомотив» набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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