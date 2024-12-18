Комличенко: я только батон понюхаю — у меня два килограмма прилипнет!

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своём отношении к требованиям относительно питания, которые установил главный тренер Валерий Карпин.

«Уже давно привык к требованиям Карпина. Считаю, что так и должно быть в профессиональном спорте. Есть те, кому это дано, кто может даже не режимить, но всё равно будет сухим и хорошо физически себя чувствовать. А есть такие, как я, которым нужно за собой следить. Я батон только понюхаю — у меня уже два килограмма прилипнет! Поэтому надо следить. К этому привык и хорошо отношусь», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.