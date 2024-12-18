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Комличенко рассказал, почему вратарь Ятимов перестал в «Ростове» играть в карты

Комличенко рассказал, почему вратарь Ятимов перестал в «Ростове» играть в карты
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, почему вратарь команды Рустам Ятимов перестал играть в карты с остальными игроками.

«В бридж играют я, Хорик, Сутормин. Раньше Ятимов играл. Но у него пошла какая-то неуверенность в воротах. Ему Виталий Витальевич сказал: «Давай пока паузу с картами». Он с этим связал. Ещё раньше Песьяков и Уткин играли. Из тренерского штаба только Михаил Святославович [Осинов] может нас поддержать, для количества. Тренеры отдельно что-то делают.

— На что играете?
— На фантики (смеётся), — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Николай Комличенко провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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