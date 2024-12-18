Экс-футболист ЦСКА Пономарёв: Зиньковский — очень средний игрочок

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о футболисте московского «Спартака» Антоне Зиньковском.

«Зиньковский — очень средний игрочок. На три с плюсом. Нет у него хороших бойцовских качеств, предугадывания игровых ситуаций. Действует по обстоятельствам. У нас таких футболистов много. Ладно хоть он не хулиган, как Бабич.

Если «Спартак» сам хочет продать Зиньковского, то это одно. Если же он хочет уйти, то зря. Я бы ему не советовал уходить. Он может зачахнуть и пойти по рукам низших коллективов, а потом закончит где-то в команде с 10-го места», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Зиньковский в текущем сезоне сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 встреч. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.