Игнатьев оценил высказывания Комличенко про цены на помидоры

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о росте цен на фоне фразы нападающего «Ростова» Николая Комличенко о помидорах. Ранее Комличенко заявил, что его шокируют цены в российских магазинах и он не может позволить себе покупать узбекские помидоры, которые стоят больше 1000 руб. за килограмм.

«Если уже футболисты говорят, что цены повышаются… Хорошо, что Комличенко отреагировал на это. Видимо, его зацепила не столько финансовая сторона, сколько моральная. А что говорить о пенсионерах? Всё даётся непросто. Пенсионерам сложно, если брать и моих знакомых. Тем, кто работал не на высоком уровне, гораздо сложнее.

Те, кто скопил какой-то капитал, как-то выкручиваются или живут нормальной жизнью. По разговорам тех, у кого нет накоплений с пенсии, ощущается, что хочется лучшего. Кто-то выкручивается с честью, а у кого-то руки опускаются», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.