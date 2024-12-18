Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси опубликовал сообщение в честь годовщины победы Аргентины на ЧМ-2022

Лионель Месси опубликовал сообщение в честь годовщины победы Аргентины на ЧМ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение в честь двухлетней годовщины победы его национальной команды на чемпионате мира по футболу в 2022 году. 18 декабря 2022 года Аргентина в финале турнира обыграла Францию со счётом 3:3, 4:2 пен.

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Я люблю декабрь и рождественские праздники. Два года назад этот последний месяц года мог стать неприятным, но в итоге он стал самым прекрасным в моей спортивной карьере. И теперь каждый декабрь я вспоминаю об этом… Поздравляю всех со второй годовщиной!» — написал Месси в одной из социальных сетей.

В составе сборной Аргентины Лионель провёл 183 матча, в которых отметился 108 голами и 58 результативными передачами. На счету Месси в футболке сборной Аргентины титул чемпиона мира (2022) и победителя Копа Америка (2021).

Материалы по теме
Ямаль отреагировал на сравнения с Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android