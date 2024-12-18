Лионель Месси опубликовал сообщение в честь годовщины победы Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение в честь двухлетней годовщины победы его национальной команды на чемпионате мира по футболу в 2022 году. 18 декабря 2022 года Аргентина в финале турнира обыграла Францию со счётом 3:3, 4:2 пен.
«Я люблю декабрь и рождественские праздники. Два года назад этот последний месяц года мог стать неприятным, но в итоге он стал самым прекрасным в моей спортивной карьере. И теперь каждый декабрь я вспоминаю об этом… Поздравляю всех со второй годовщиной!» — написал Месси в одной из социальных сетей.
В составе сборной Аргентины Лионель провёл 183 матча, в которых отметился 108 голами и 58 результативными передачами. На счету Месси в футболке сборной Аргентины титул чемпиона мира (2022) и победителя Копа Америка (2021).
- 18 декабря 2024
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