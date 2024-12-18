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Комличенко отреагировал на слова Латышонка и Лички о жизни на 30-50 тысяч рублей в месяц

Комличенко отреагировал на слова Латышонка и Лички о жизни на 30-50 тысяч рублей в месяц
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слова вратаря санкт-петербургского «Зенита» Евгения Латышонка и главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички о жизни на 30-50 тысяч рублей в месяц.

— Когда видишь высказывания Латышонка про 30 тысяч или Лички про 50 тысяч — что думаешь? Обманывают?
— Они не обманывают. Я думаю, что они имеют в виду, сколько тратят на себя, на свои потребности. Они не учитывают ежемесячные взносы, ипотеку или какие-то бизнесы. Просто на себя: рестораны и одежду. Гаджеты ты не будешь себе ежемесячно покупать. Бриллианты или часы — тоже. У кого большая зарплата — может себе позволить, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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