Владислав Радимов назвал лучшего футболиста в России в 2024 году

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов считает форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком в России в уходящем году.

«Джон Кордоба – лучший футболист в России по итогам 2024 года. Колумбиец стабильно провёл весь год. Джон тащит на себе «Краснодар». Более того, Кордоба стал серебряным призёром Кубка Америки по футболу в составе сборной Колумбии. Важный игрок как для своего клуба, так и для национальной команды.

А если говорить о первой части нынешнего сезона, то лучший игрок – Манфред Угальде. Почему? Потому что костариканец забил больше всех», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Осенью колумбийский нападающий подписал новое соглашение сроком до 30 июня 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до лета 2025 года.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.