Мареска — о Мудрике: когда происходят такие вещи, нужно поддерживать игрока

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о ситуации с игроком «синих» Михаилом Мудриком на фоне скандала с положительной допинг-пробой футболиста.

«Теперь ситуация немного прояснилась, и в плане заявления добавить нечего. Клуб, тренерский штаб и все на тренировочной базе будут его поддерживать. Мы доверяем ему — когда происходят такие вещи, нужно поддерживать игрока. Он игрок «Челси» и один из футболистов, задействованных в составе, поэтому мой долг — быть с ним на связи. Мы все с ним. Это происходит не в первый раз. Это произойдёт снова с другими игроками, они точно знают, что им нужно делать, и именно поэтому мы доверяем ему и поддерживаем его», — приводит слова Марески Sky Sports.

Допинг-пробу, которая показала положительный результат, взяли у игрока в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B».