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Нападающий «Ростова» Комличенко рассказал, какое правило его бесит в футболе

Нападающий «Ростова» Комличенко рассказал, какое правило его бесит в футболе
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по поводу того, какое футбольное правило напрягает его больше всего.

— Есть правило в футболе, которое тебя больше всего бесит?
— Когда выбегают медики и надо уходить с поля — это меня напрягает. Если жёлтую карточку не получил, надо всё равно выходить. Это мне не нравится, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Николай Комличенко провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Футболист перешёл в «Ростов» летом 2022 года из московского «Динамо», сумма трансфера составила € 1,5 млн по версии Transfermarft.

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