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«Все всё понимают». Комличенко — о словах Карпина про судейство

«Все всё понимают». Комличенко — о словах Карпина про судейство
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал отказ главного тренера своей команды Валерия Карпина говорить о судействе.

— Карпин часто повторяет: «Если я начну говорить о судействе, то меня отстранят на 5-10 лет». Понимаешь, о чём он?
— Ну да, примерно понимаю (улыбается).

— Настолько всё серьёзно, что можно получить?
— Я понимаю, о чём он говорит. Но мы же не можем комментировать судейство. Скажем так: все всё понимают, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» по итогам 18 туров чемпионата России по футболу занимает седьмое место. В активе команды 26 очков.

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