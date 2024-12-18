«Все всё понимают». Комличенко — о словах Карпина про судейство

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал отказ главного тренера своей команды Валерия Карпина говорить о судействе.

— Карпин часто повторяет: «Если я начну говорить о судействе, то меня отстранят на 5-10 лет». Понимаешь, о чём он?

— Ну да, примерно понимаю (улыбается).

— Настолько всё серьёзно, что можно получить?

— Я понимаю, о чём он говорит. Но мы же не можем комментировать судейство. Скажем так: все всё понимают, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» по итогам 18 туров чемпионата России по футболу занимает седьмое место. В активе команды 26 очков.