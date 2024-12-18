Сергей Юран: главный прорыв года — Батраков. Главное, чтобы в облака не улетел

Отечественный тренер Сергей Юран считает прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным прорывом года.

«Главный прорыв года — Батраков. Мальчишка молодец! Он удивил. Ведь он заиграл не в среднем клубе, а в «Локомотиве», который является одним из грандов российского футбола. Может быть, в концовке был не так выразителен, но бо́льшую часть чемпионата проявлял себя. Если голова будет на плечах и будет правильно мыслить, должен вырасти и добавить. Был вызов в сборную — и сразу отметился забитым мячом. Главное, чтобы в облака не улетел. Тогда ещё прибавит», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Чемпионат» проводит голосование в номинации «прорыв года в российском футболе». Аналогичные рейтинги есть в других разделах спорта. По итогам голосования вас ждёт финальный рейтинг, где вы сможете выбрать главный прорыв года во всём российском спорте.