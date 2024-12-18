Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: главный прорыв года — Батраков. Главное, чтобы в облака не улетел

Сергей Юран: главный прорыв года — Батраков. Главное, чтобы в облака не улетел
Аудио-версия:
Комментарии

Отечественный тренер Сергей Юран считает прогресс полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным прорывом года.

«Главный прорыв года — Батраков. Мальчишка молодец! Он удивил. Ведь он заиграл не в среднем клубе, а в «Локомотиве», который является одним из грандов российского футбола. Может быть, в концовке был не так выразителен, но бо́льшую часть чемпионата проявлял себя. Если голова будет на плечах и будет правильно мыслить, должен вырасти и добавить. Был вызов в сборную — и сразу отметился забитым мячом. Главное, чтобы в облака не улетел. Тогда ещё прибавит», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Чемпионат» проводит голосование в номинации «прорыв года в российском футболе». Аналогичные рейтинги есть в других разделах спорта. По итогам голосования вас ждёт финальный рейтинг, где вы сможете выбрать главный прорыв года во всём российском спорте.

Материалы по теме
Взлёты Батракова и Латышонка или успех Сафонова: прорывы 2024 года в российском футболе
Взлёты Батракова и Латышонка или успех Сафонова: прорывы 2024 года в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android