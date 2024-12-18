Григорян: Батраков — прорыв года, талант сочетается с неприсущей зрелостью и характером

Известный российский специалист Александр Григорян объяснил, почему он назвал прорывом года в российском футболе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Прорыв 2024 года в российском футболе — конечно, Батраков. Талант парня сочетается с неприсущей зрелостью и сильным характером. Поэтому назову Алексея», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб в Российской Премьер-Лиге 17 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач. В Кубке России Алексей отыграл шесть встреч, один раз поразил ворота соперника и отметился двумя результативными передачами.