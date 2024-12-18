Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: Батраков — прорыв года, талант сочетается с неприсущей зрелостью и характером

Григорян: Батраков — прорыв года, талант сочетается с неприсущей зрелостью и характером
Комментарии

Известный российский специалист Александр Григорян объяснил, почему он назвал прорывом года в российском футболе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Прорыв 2024 года в российском футболе — конечно, Батраков. Талант парня сочетается с неприсущей зрелостью и сильным характером. Поэтому назову Алексея», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб в Российской Премьер-Лиге 17 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач. В Кубке России Алексей отыграл шесть встреч, один раз поразил ворота соперника и отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Григорян назвал лучшую команду РПЛ на данный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android