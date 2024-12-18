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«Реал» — «Пачука»: стартовые составы команд на финал Межконтинентального кубка

«Реал» — «Пачука»: стартовые составы команд на финал Межконтинентального кубка
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Сегодня, 18 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка — 2024, в котором встретятся мадридский «Реал» и мексиканская «Пачука». Команды будут играть на стадионе «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой из Венесуэлы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
0 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика

Стартовые составы играющих команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Васкес, Вальверде, Камавинга, Родриго, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

«Пачука»: Морено, Гонсалес, Баретто, Родригес, Монтьель, Педраса, Идрисси, Деосса, Батистута, Рондон.

На этапе 1/4 финала указанного соревнования мексиканский клуб разгромил бразильский «Ботафого» со счётом 3:0. В полуфинале «Пачука» оказалась сильнее египетского «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 пен.). «Реал» начнёт свой путь в турнире сразу с финала.

Межконтинентальный кубок — турнир, проводящийся ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

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