Агент Батракова рассказал, кто из Европы контактировал с ним по поводу игрока

Владимир Кузьмичёв, представляющий полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о контактах с ним со стороны представителей европейских клубов.

– Что касается «Фиорентины», у меня был разговор с европейским посредником, который вышел на меня. Я объяснил ему, что сейчас в контракте Батракова нет опции выкупа, а «Локомотив» точно не будет в межсезонье рассматривать вариант с переходом Алексея, поэтому разговор не имеет смысла. Но звонок посредника – это не факт того, что он представляет интересы «Фиорентины».

– Какие ещё клубы интересовались Батраковым?

– Были звонки людей, представлявших половину команд Бундеслиги. Но там всё быстро закончилось. Эти посредники просто по максимуму стараются собрать информацию, чтобы понять, какие шаги предпринять в случае интереса», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Ранее стало известно, что Алексей Батраков оказался лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту России в возрасте не старше 21 года. В текущем сезоне на счету 19‑летнего полузащитника 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.