GfK: «Зенит» — самый популярный футбольный клуб в России, а «Спартак» — в Москве

Международная аналитическая компания GfK провела масштабное исследование среди россиян об интересе к российскому футболу. В опросе приняли участие свыше 10 тысяч респондентов.

Согласно полученным данным, 56% россиян в возрасте от 14 до 65 лет интересуются футболом. Наиболее высокий уровень интереса к футболу – в крупных городах, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В малых городах и сёлах уровень вовлечённости в футбольную жизнь ниже.

Отмечается, что только 18,7% населения России в возрасте от 14 до 65 лет считают себя активными футбольными болельщиками. В Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Москве доля активных болельщиков составляет от 26 до 29%.

В столице наибольшей популярностью пользуется клуб «Спартак», к болельщикам красно-белых себя относят 16% москвичей. ЦСКА занимает второе место с 13%, а «Зенит» замыкает тройку с 5%. В Санкт-Петербурге же 96% жителей знают местную команду, что является самым высоким показателем узнаваемости среди клубов РПЛ.