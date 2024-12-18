«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 18 декабря, состоится матч 1/4 финала английского Кубка лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи раздастся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/8 финала лондонский «Арсенал» одолел футбольный клуб «Престон» из Чемпионшипа со счётом 3:0. Голами отметились Габриэл Жезус, Итан Нванери и Кай Хаверц. «Кристал Пэлас» прошёл бирмингемскую «Астон Виллу», одержав победу со счётом 2:1. Голы на свой счёт записали Эберечи Эзе, Даити Камада и Джон Дуран.