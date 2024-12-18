Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 22:30

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, состоится матч 1/4 финала английского Кубка лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи раздастся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
18 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/8 финала лондонский «Арсенал» одолел футбольный клуб «Престон» из Чемпионшипа со счётом 3:0. Голами отметились Габриэл Жезус, Итан Нванери и Кай Хаверц. «Кристал Пэлас» прошёл бирмингемскую «Астон Виллу», одержав победу со счётом 2:1. Голы на свой счёт записали Эберечи Эзе, Даити Камада и Джон Дуран.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android