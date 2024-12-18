Комличенко предположил, почему перестал зарабатывать аномальное количество пенальти

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко объяснил, почему он перестал зарабатывать аномальное количество пенальти.

— Комличенко перестал зарабатывать аномальное количество пенальти. Чем ты это объяснишь? Научились играть против тебя в штрафной?

— И это тоже. И судьи начали по-другому ко мне относиться. Ещё в том сезоне я это почувствовал. Может, не только ко мне так относятся. Может, перестали какие-то мелкие хитрости или фолы замечать судьи. Это очевидно. Ну и пенальти по статистике меньше стало, как вижу.

— Но в тот сезон только один пенальти признали ошибочным.

— Да. Сейчас поменяли или доработали трактовки и правила. Уже не так свистят. Ну и футболисты против меня аккуратнее играют в штрафной — в пределах допустимого. Уже ноги никто особо не суёт, не машут. Стало тяжелее зарабатывать (улыбается), — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.