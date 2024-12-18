Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко предположил, почему перестал зарабатывать аномальное количество пенальти

Комличенко предположил, почему перестал зарабатывать аномальное количество пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко объяснил, почему он перестал зарабатывать аномальное количество пенальти.

— Комличенко перестал зарабатывать аномальное количество пенальти. Чем ты это объяснишь? Научились играть против тебя в штрафной?
— И это тоже. И судьи начали по-другому ко мне относиться. Ещё в том сезоне я это почувствовал. Может, не только ко мне так относятся. Может, перестали какие-то мелкие хитрости или фолы замечать судьи. Это очевидно. Ну и пенальти по статистике меньше стало, как вижу.

— Но в тот сезон только один пенальти признали ошибочным.
— Да. Сейчас поменяли или доработали трактовки и правила. Уже не так свистят. Ну и футболисты против меня аккуратнее играют в штрафной — в пределах допустимого. Уже ноги никто особо не суёт, не машут. Стало тяжелее зарабатывать (улыбается), — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Нападающий «Ростова» Комличенко рассказал, какое правило его бесит в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android