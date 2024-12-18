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Дмитрий Радченко назвал «Краснодар» прорывом 2024 года

Дмитрий Радченко назвал «Краснодар» прорывом 2024 года
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Бывший российский футболист Дмитрий Радченко считает команду «Краснодар» прорывом года.

«Если говорить про «Зенит», это точно не прорыв в 2024 году. Потому что команда из года в год становится чемпионом России. Мне кажется, прорыв года — это «Краснодар», который очень хочет стать чемпионом», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Чемпионат» проводит голосование в номинации «прорыв года в российском футболе». Аналогичные рейтинги есть в других разделах спорта. По итогам голосования вас ждёт финальный рейтинг, где вы сможете выбрать главный прорыв года во всём российском спорте.

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