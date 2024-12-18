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«Монако» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00

«Монако» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00
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Сегодня, 18 декабря, состоится матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (франция). Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 37 очков за аналогичное количество игр. На втором месте расположился «Марсель», который набрал 30 очков за 15 встреч.

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