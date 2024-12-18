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Агент Джурасовича рассказал о будущем игрока в «Акроне»

Агент Джурасовича рассказал о будущем игрока в «Акроне»
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Футбольный агент Боян Минич, представляющий интересы игрока «Акрона» Алексы Джурасовича, заявил, что сербский полузащитник не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Алекса останется в «Акроне» до конца сезона, это 100%. Он нужен клубу, его не хотят сейчас отпускать», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

Джурасович перешёл в «Акрон» минувшим летом. За этот период 21-летний футболист провел в составе команды 21 матч и не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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