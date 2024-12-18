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Шалимов предположил, почему Соболев неудачно провёл первую часть сезона за «Зенит»

Шалимов предположил, почему Соболев неудачно провёл первую часть сезона за «Зенит»
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Отечественный тренер Игорь Шалимов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в первой части сезона РПЛ.

«Открывается неправильно. А набор качеств присутствует — техничный в обращении с мячом, головой играть умеет. Надо смотреть на то, как в РПЛ открывается Угальде, как в Европе это делает Холанд.

Его слова о том, что голы не главное, я бы всерьёз не рассматривал, это защитная реакция. Саша, наверное, и сам понимает, ради чего его брали в «Зенит». И в этом плане надо сосредоточиться полностью на футболе, исключив всё остальное, просто убрав это. Надо убрать все факторы, которые хоть малейшим образом мешают игре. Жить надо футболом, подчинять этому всего себя», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Соболеву 27 лет, к «Зениту» Александр присоединился в летнее трансферное окно 2024 года, покинув московский «Спартак». В 12 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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