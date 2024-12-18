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Роман Широков: Батраков — главный прорыв года, но не нынешнего сезона

Роман Широков: Батраков — главный прорыв года, но не нынешнего сезона
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Бывший футболист Роман Широков считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главным прорывом года.

«Если смотреть за весь календарный 2024 год, главный прорыв — Батраков. Он начал проявлять себя весной. Если говорить про нынешний сезон, Батраков — не прорыв, а закономерность того, что было весной. Батраков хорошо зарекомендовал себя весной, а летом и осенью закрепил то, что мы увидели ранее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Чемпионат» проводит голосование в номинации «прорыв года в российском футболе». Аналогичные рейтинги есть в других разделах спорта. По итогам голосования вас ждёт финальный рейтинг, где вы сможете выбрать главный прорыв года во всём российском спорте.

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