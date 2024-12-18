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Станислав Драгун оценил игру московского «Динамо» при Марцеле Личке

Станислав Драгун оценил игру московского «Динамо» при Марцеле Личке
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Бывший полузащитник «Динамо» Станислав Драгун оценил игру московской команды при главном тренере Марцеле Личке.

«Я слежу за «Динамо». Всё-таки это не чужая для меня команда. Нравится ли футбол Лички? Безусловно. Все игры «Динамо» получаются яркими и непредсказуемыми. Марцел проводит хорошую работу в клубе, это не остаётся незамеченным. Болельщики его любят, руководители и футболисты — тоже. Приятно наблюдать за этой командой.

Возможно, чтобы был результат, команде надо играть более прагматично. Но на «Динамо» ходят болельщики, им нравится яркий футбол. Это тоже своего рода результат. А что касается места в турнирной таблице, чем больше Личка будет работать в «Динамо», тем стабильнее будет играть команда. И тем быстрее к ней придёт чемпионство», — приводит слова Драгуна Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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