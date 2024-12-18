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В Госдуме отреагировали на слова Комличенко о ценах на помидоры

В Госдуме отреагировали на слова Комличенко о ценах на помидоры
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на высказывание нападающего «Ростова» Николая Комличенко о ценах на продукты. Ранее футболист в интервью «Чемпионату» заявил, что его пугают и шокируют цены в магазинах, особенно на узбекские помидоры, которые стоят больше 1000 руб. за килограмм.

«Комличенко как известному футболисту с приличной зарплатой должно быть стыдно жаловаться на цены в магазинах. Можно же сходить на нормальные рынки и в нормальные магазины. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам. В Москве помидоры стоят дешевле, чем в магазинах, в которых он их покупает.

Могу предложить Николаю второй вариант. Если ему противно покупать помидоры дешевле 1000 рублей, нужно лучше играть и повышать свою зарплату», – приводит слова Свищева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Николай Комличенко провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Футболист перешёл в «Ростов» летом 2022 года из московского «Динамо», сумма трансфера составила € 1,5 млн, согласно порталу Transfermarkt.

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