Николай Наумов назвал футболиста «Зенита», который сильно прибавил в 2024 году

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового в текущем сезоне.

«Все уже назвали прорыв этого года. Это Батраков! Он очень сильный футболист. Кроме того, мне нравится Мостовой из «Зенита», который сильно прибавил в этом году. Может, на первый взгляд это не бросается в глаза, но он прибавил в мастерстве, умении и смелости», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Андрей Мостовой провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.