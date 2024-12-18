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Николай Наумов назвал футболиста «Зенита», который сильно прибавил в 2024 году

Николай Наумов назвал футболиста «Зенита», который сильно прибавил в 2024 году
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового в текущем сезоне.

«Все уже назвали прорыв этого года. Это Батраков! Он очень сильный футболист. Кроме того, мне нравится Мостовой из «Зенита», который сильно прибавил в этом году. Может, на первый взгляд это не бросается в глаза, но он прибавил в мастерстве, умении и смелости», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Андрей Мостовой провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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