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Комличенко объяснил, почему затянулась адаптация Арсена Захаряна в Испании

Комличенко объяснил, почему затянулась адаптация Арсена Захаряна в Испании
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением об адаптации Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Переписываемся частенько. Обсуждаем какие-то футбольные события. Недавно, когда «Динамо» забил, он мне написал и скинул видео. Мы обсудили и посмеялись в дружеской обстановке. Он недавно травму получил, я его поддержал. Не сказать, что мы часто общаемся и прям друзья, но поддерживаем другу друга, когда есть возможность.

Травмы пока не дают ему заиграть. Где-то прочитал недавно, Федя Смолов сказал и у меня такая же мысль была, что он рассчитывал на второй сезон, что попрёт. А получилось — травма и операция. Тяжёлый момент. Переживаем за него! Болеем! Когда наши играют в Европе в таких топовых чемпионатах, я думаю, что все следят. Арсену скорейшего выздоровления!

Адаптация, как я понял, прошла. Просто нужно набрать форму. Таланта и мастерства у него точно хватит, чтобы там играть», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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