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Рашфорд не поехал с «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом», Гарначо вернулся в состав — MEN

Рашфорд не поехал с «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом», Гарначо вернулся в состав — MEN
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не поехал с командой на матч четвертьфинала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, нападающий Алехандро Гарначо был замечен вместе с партнёрами по команде перед предстоящим выездом из Манчестера, однако Рашфорда среди них не было.

Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не включил в заявку на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда (2:1). В текущем сезоне Гарначо провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Рашфорд отыграл столько же матчей, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.

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