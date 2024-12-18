Рашфорд не поехал с «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом», Гарначо вернулся в состав — MEN

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не поехал с командой на матч четвертьфинала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, нападающий Алехандро Гарначо был замечен вместе с партнёрами по команде перед предстоящим выездом из Манчестера, однако Рашфорда среди них не было.

Напомним, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не включил в заявку на матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда (2:1). В текущем сезоне Гарначо провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Рашфорд отыграл столько же матчей, восемь раз поразил ворота соперника и отдал три результативные передачи.