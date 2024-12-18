Комличенко предположил, почему перестал вызываться в сборную России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко предположил, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин перестал вызывать игрока в национальную команду.

— Последний раз ты был в сборной в марте 2023-го. Есть понимание, почему Карпин не вызывает?

— Не обсуждали. Наверное, у него есть своё виденье. Есть ребята в лучшей форме, чем я. Наверное, так. Буду забивать постоянно — может, вызовут. А может, уже всё, дверь закрылась (смеётся).

— В следующем году – 30.

— Да. Это уже будет на грани. Нужно будет прям в суперхорошей форме быть, чтобы вызывали в 30, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.