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Комличенко предположил, почему перестал вызываться в сборную России

Комличенко предположил, почему перестал вызываться в сборную России
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко предположил, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин перестал вызывать игрока в национальную команду.

— Последний раз ты был в сборной в марте 2023-го. Есть понимание, почему Карпин не вызывает?
— Не обсуждали. Наверное, у него есть своё виденье. Есть ребята в лучшей форме, чем я. Наверное, так. Буду забивать постоянно — может, вызовут. А может, уже всё, дверь закрылась (смеётся).

— В следующем году – 30.
— Да. Это уже будет на грани. Нужно будет прям в суперхорошей форме быть, чтобы вызывали в 30, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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