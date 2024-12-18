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Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе Сильянова из «Локо» в «Зенит»

Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе Сильянова из «Локо» в «Зенит»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Локомотива» Александра Сильянова в санкт-петербургский клуб.

— В СМИ появилась информация, что защитник «Локомотива» Сильянов может перейти в «Зенит». Действительно ли это так?
— Съест-то он съест, но кто ж ему даст, — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Александр Сильянов в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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