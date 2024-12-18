Комличенко охарактеризовал «Ростов» Карпина одним словом

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко одним словом описал главного тренера команды Валерия Карпина.

— Охарактеризуй «Ростов» Карпина одним словом.

— Трудяги, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.