«Это слишком жёстко». Комличенко отреагировал на хейт Песьякова после гола от «Зенита»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал хейт вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, с которым они вместе играли в ростовской команде, после пропущенного гола в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:2).

«Это слишком жёстко. Сколько Песьяков выручал нас! Благодаря ему у нас была хорошая и чёткая игра, потому что всё начинается от вратаря. Он этого точно не заслуживал. Это было неправильно. Мы его поддерживали. Мне самому даже было неприятно. Потому что его вины там не было: обычный игровой эпизод. По-вратарски, может быть, ошибся. Но и удар был непростой. Бывает со всеми. Но он точно не заслуживал жёсткого хейта», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.