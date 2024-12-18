Роналду занял лишь 42-е место в списке 100 лучших игроков 2024 года по версии The Guardian

The Guardian представляет рейтинг 100 лучших игроков в 2024 году. На данный момент английское издание представило список футболистов с 41-е по 100-е место.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял 42-е место в этом списке. На 41-м месте оказался нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия расположился на 49-м месте.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 916 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.