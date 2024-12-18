Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: главный прорыв 2024 года — Угальде

Александр Мостовой: главный прорыв 2024 года — Угальде
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой объяснил, почему он выбрал в качестве главного прорыва в 2024 году в российском футболе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

«Главный прорыв 2024 года — Угальде. Когда он приехал, все начали говорить про большую цену за него. Но ему нужно было время. У него действительно есть хорошие качества. Все думали, что ему не хватает габаритов. Но он бежит, открывается, имеет отличное голевое чутьё. Многим надо ставить в пример его борьбу с защитниками — у него никто не может отнять мяч, когда он ставит корпус», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Манфред Угальде провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
Мостовой заявил о желании стать тренером «Бенфики», «Сельты» или сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android