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Эрик Шупо-Мотинг перешёл в «Нью-Йорк Ред Буллз»

Эрик Шупо-Мотинг перешёл в «Нью-Йорк Ред Буллз»
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«Нью-Йорк Ред Буллз», выступающий в МЛС, объявил о подписании контракта с нападающим сборной Камеруна Эриком Шупо-Мотингом. Контракт заключён до 2026 года с возможностью продления на 2027 год при условии получения футболистом визы.

Летом СМИ сообщали, что в подписании нападающего была заинтересована «Барселона». Тогда отмечалось, что помимо каталонского клуба на игрока претендовали команды из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии.

Шупо-Мотинг покинул «Баварию» в статусе свободного агента после истечения срока контракта в июне. В составе мюнхенцев нападающий провёл 122 встречи, в которых отметился 38 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. За сборную Камеруна, он сыграл 73 матча и забил 20 голов.

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