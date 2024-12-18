Деменко: ситуация в «Химках» — хороший момент для клубов, борющихся за выживание в РПЛ

Бывший футболист Максим Деменко поделился мнением относительно будущего клуба.

«Для российского футбола, конечно, плохо, если «Химки» прекратят своё существование. Мы не знаем всех тонкостей, ведь это коммерческие тайны. Но для «Химок» и РФС — это сильный удар. С другой стороны, для других команд, которые борются за выживание, это хороший момент, ведь они могут остаться в РПЛ вместо «Химок». Но это очень неприятный осадок для клуба и его руководителей.

Думаю, чтобы выбраться из этой ситуации, будет многое зависеть от Московской области и руководителей, смогут ли они найти спонсора, чтобы не закончить чемпионат зимой», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.